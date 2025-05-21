США больше не настаивают на перемирии в Украине. Об этом говорится в сообщении Bild.

Сообщается, что администрация Белого дома приняла решение изменить свою политику в отношении России в контексте боевых действий в Украине. Отмечается, что США довольны тем, что российская сторона готова вести переговоры с Украиной по решению конфликта.

Согласно материалу, одной из причин такой смены позиции со стороны Вашингтона стал телефонный разговор между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.