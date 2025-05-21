Армения и Россия прошли стадию взаимного недоверия или обид. Об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с преподавателями и студентами филиалов российских вузов в Армении, которая прошла в Российско-Армянском университете.

Он добавил, что это настроение подтвердилось и в ходе переговоров с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, и на встрече с президентом Ваагном Хачатуряном. Переживать прошлые обиды бессмысленно, особенно когда есть факты, от которых следует отталкиваться в настоящем, заявил министр.

Сейчас, по его словам, армянское руководство все чаще говорит о необходимости сосредоточиться не на возвращении к исторической Армении, а на укреплении современной государственности и жизни в сегодняшних реалиях.

«Согласен: в прошлом невозможно найти решения, которые были бы актуальны сегодня. Как говорится — кто старое помянет, тому глаз вон. Но и забывать прошлое нельзя. Подвиги во имя своей страны, народа, веры должны оставаться в памяти, передаваться детям. Однако практические решения необходимо принимать, исходя из реальных условий настоящего», — отметил он.