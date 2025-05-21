Еще три «Русских дома» могут открыться в Армении. Москва и Ереван ведут соответствующие обсуждения. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с соотечественниками в «Русском доме» в армянской столице.

«Мы сегодня обсуждали перспективы развития наших отношений по гуманитарной линии, по линии взаимодействия с соотечественниками, с представителями армянского руководства и, в частности, говорили о перспективах открытия еще трех филиалов Российского центра науки и культуры в дополнение к филиалу в Гюмри — в Ванадзоре, в Иджеване и в Капане (Гафане-Minval.az)», — сказал он.

По словам Лаврова, в Ванадзоре бюрократические процессы приближаются к завершению. «Надеемся, что то же самое будет и в двух других точках — в Иджеване и в Капане (Гафане-Minval.az). Уверен, что по мере реализации этих планов мы сможем более активно, более предметно в интересах проживающих там соотечественников развивать проекты укрепления наших братских отношений с армянскими друзьями», — добавил министр.