В рамках неформального Саммита Организации тюркских государств, проходящего в Венгрии, была принята Будапештская декларация.

Об этом сообщил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, передает Report.

Он отметил, что сегодня лидеры Организации тюркских государств, подписав ориентированный на будущее и всеобъемлющий документ, официально закрепили общее видение нового этапа сотрудничества:

«Документ представляет собой конкретную дорожную карту для региональной экономической интеграции посредством усиленной торговли, гармонизации таможенных процедур и развития современной инфраструктуры вдоль Среднего коридора и транскаспийских маршрутов».

Генеральный секретарь также подчеркнул, что в декларации особое внимание уделяется технологическому сотрудничеству – в том числе цифровизации, трансформации, стратегическим сырьевым ресурсам, совместным научным исследованиям и инновациям.

«Устойчивость окружающей среды остается ключевым приоритетом. В документе подчеркивается важность дальнейшего прогресса в сфере зеленых энергетических коридоров. Также указывается на значение координированных усилий в обеспечении региональной безопасности, защите международного права и в ответе на актуальные геополитические вызовы, такие как ситуация в Афганистане», — отметил он.