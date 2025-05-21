В Баку и на Абшеронском полуострове 22 мая ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Утром умеренный северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 15-17°С, днем ​​22-27°С.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно сухая погода, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°С, днем ​​24-29°С, в горах ночью 5-10°С, днем ​​13-18°С.