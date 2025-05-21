Президент России Владимир Путин вечером 20 мая посетил Курскую область.

«Это произошло впервые с момента ее полного освобождения», — сообщается на сайте Кремля.

Путин провел встречу с волонтерами в гуманитарном штабе в Курске.

«В городе Курчатове Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, Президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2», — говорится в сообщении.

Президент России призвал увеличить группировку разминирования в Курской области.

Комментируя удары по региону, Путин заявил: «У нас есть все основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма».

Также он добавил: «И даже на конкурсе идиотов они бы заняли второе место. Потому что — идиоты».