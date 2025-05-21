Президент США Дональд Трамп отказался поддержать инициативу европейских лидеров по введению новых санкций против России, сообщает The New York Times. Издание отмечает, что Трамп предпочитает сосредоточиться на налаживании деловых связей с Москвой.

По словам американских чиновников, дополнительные санкции ограничат возможности для американского бизнеса, которые Трамп намерен расширить. Он рассчитывает, что США смогут извлечь выгоду из сотрудничества с Россией в сфере энергетики, редкоземельных металлов и других перспективных направлениях инвестиций.

В результате, по данным европейских источников, сегодня между союзниками возникает заметный разрыв: Европа готовит новый санкционный пакет, тогда как Вашингтон, похоже, движется в противоположном направлении, демонстрируя готовность наладить более широкие отношения с Москвой — в обход Киева.

Чиновники признают, что США больше не хотят вкладываться в Украину. «Подтекст телефонного разговора Трампа с Зеленским и европейскими лидерами заключается в том, что эпоха американских расходов на новое оружие, дипломатическое давление и экономические санкции подходит к концу», — отмечает NYT.

Шесть источников, знакомых с ходом обсуждений, подтвердили, что Трамп отказался от идеи подключаться к санкциям против России, даже если та откажется от переговоров. Один из высокопоставленных европейских чиновников заявил, что Трамп с самого начала не был заинтересован в этом.

Европейские лидеры считают, что истинной целью Трампа может быть нормализация отношений с Кремлём. Разногласия, по прогнозам издания, достигнут апогея во время двух предстоящих саммитов — G7 в Канаде в июне и саммита НАТО в Гааге неделей позже.