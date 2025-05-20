Блогер Кирилл Фёдоров обнародовал фрагмент телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» с предсказанием основателя ЛДПР Владимира Жириновского о переговорах российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться. Это будет отличное достижение», — отмечал Жириновский.

По его словам, США должны признать суверенитет России над т.н. «Новороссией», что позволит установить контроль над регионами так же, как это произошло с Крымом и Донбассом.

Политик добавил, что эта договорённость поможет Трампу восстановить отношения с Россией.