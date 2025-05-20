Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы.

В ходе выступления Алиев заявил:

— Азербайджан четыре с половиной года назад был страной, ведущей войну. Мы вели войну на своей территории. Мы положили конец 30-летней оккупации со стороны Армении. Правда, наша война длилась всего 44 дня, а не более 3 лет, как российско-украинская война. Каждый день мы шли вперед, не отступая ни на шаг, в нашей армии не было ни одного дезертира. А в армянской армии, по их собственному признанию, было 12 тысяч дезертиров.

Вторая Карабахская война велась в рамках международного права – на основе Устава ООН. Статья 51 Устава ООН гласит, что каждая страна имеет право на самооборону. И мы, воспользовавшись этим правом, освободили от вражеских сил земли, которые долгие годы находились под оккупацией, и в 2023 году полностью восстановили свой суверенитет.

Что касается мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, то могу сказать, что мы были инициатором мирных переговоров после Второй Карабахской войны. Автором текста мирного договора тоже были мы, и именно этот текст сегодня принят Арменией. Конечно, с определенными поправками. Но, в принципе, предложенный нами вопрос сегодня уже принят Арменией.