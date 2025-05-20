Глава Госдепа США Марко Рубио отметил, что открытие посольства страны в Сирии задерживается из-за соображений безопасности, так как в стране продолжают действовать вооружённые группировки, которые представляют реальную угрозу.

«Дело не в переходных властях — мы не считаем, что они причинят вред. Проблема в других элементах на местах, которые представляют угрозу», — говорится в его заявлении.

По его словам, необходимо обеспечить безопасность как для тех, кто прибывает в Сирию, так и для тех, кто может быть вынужден её покинуть.

Госсекретарь при этом заострил внимание на нестабильной ситуации в Сирии, указав, что возникновение новых угроз, включая возможность падения временного правительства, может привести к масштабной гражданской войне в республике в ближайшие недели.