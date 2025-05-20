Минюст России признает иноагентом даже инопланетянина, если он будет действовать против России, заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко во время Петербургского международного юридического форума.

Так он прокомментировал недавнее расширение оснований для признания иноагентами. По его словам, соответствующее решение было принято в связи с усилением влияния на Россию стран Запада.

«И сегодня, вы знаете, хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом», — передает слова Свириденко «РИА Новости».