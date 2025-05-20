Вся продукция, производимая предприятием и поставляемая на рынки сбыта, в том числе и в Азербайджан, проходит строгий многоуровневый контроль и соответствует параметрам безопасности и это гарантировано. Так ответили на запрос Minval в Акционерном обществе «Инфаприм», производящем и поставляющем на азербайджанский рынок детское питание.

Отметим, что недавно в премиальной детской смеси Nutrilak обнаружили превышение дрожжей в десять раз. Проверки показали несоответствие нормативам в образце смеси Nutrilak PREMIUM 1, которая предназначена для кормления малышей до шести месяцев.

Как передает Minval, опасное детское питание обнаружили в продаже на территории России. Превышение допустимого количества дрожжей чревато для малышей проблемами с пищеварением. Это может вызвать у детей раздражение, дискомфорт и разбалансирует микрофлору кишечника. Также проблемы есть и в смеси «Нутрилак», которую можно давать детям в возрасте с 6 месяцев до года. Результаты исследования показали, что в детском питании есть нарушения в жирнокислотном составе и уровне полезных элементов и витаминов. В других детских продуктах этого бренда также есть нарушения.

Стоит отметить, что данная продукция также реализуется на азербайджанском рынке.

«В ответ на запрос по поводу информации, опубликованной изданием SНОТ ПРОВЕРКА о превышении допустимого уровня дрожжей, а также о нарушениях в составе по жирнокислотному составу и уровню витаминов и минеральных веществ в некоторых детских смесях бренда Nutrilak сообщаем, что данная информация не подтвердилась», — написали редакции представители российской компании.

По данным производителя, при повторных исследованиях показатель «дрожжи» не превысил норму и соответствуют требованиям ТУ (протокол № 3.5470 от 05.05.2025 аккредитованного ИЛЦ Роспотребнадзора (филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» г. Химки). Показатели альфа-линоленовой кислоты, относящиеся к жирнокислотному составу, оказалось, также соответствуют установленной норме и требованиям ТУ (протокол испытаний АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА», №04271/04-2025 от 12.05.2025).

«Отдельные проверки качества продукции и дополнительные меры контроля на территории Азербайджана производителем не предусмотрены, т.к. осуществляется контроль каждой ввозимой партии продукции соответствующими государственными органами Азербайджана с последующей выдачей сертификата для продажи. Без данного сертификата реализация продукции невозможна», — отметили в АО.

По результатам детальной проверки информация, опубликованная изданием SНОТ ПРОВЕРКА, не подтвердилась, изъятия не планируется, продукция соответствует заявленным стандартам, заверил подписью гендиректор АО «Инфаприм» Скрипченко С.Г.