Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнение в результативности переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана.

“Как тогда (при предыдущем президенте Ирана Эбрахиме Раиси – прим.), так и сейчас велись переговоры через посредников, хотя и безрезультатно. И теперь мы не думаем, что они приведут к какому-либо результату. Неясно, что будет дальше”, – приводит слова Хаменеи его пресс-служба.

По мнению лидера исламской республики требовать от нее прекратить обогащение урана – большая ошибка.

“Я хотел бы сделать предупреждение противоположной стороне. Представители США, которые принимают участие в этих переговорах через посредников, постарайтесь не говорить ерунды. Говорить, что вы не позволите Ирану заниматься обогащением, – большая ошибка. Нам не нужно ничье разрешение. В следующий раз я объясню иранскому народу, почему они так акцентируют внимание на обогащении урана, почему Запад, США и другие так настаивают на том, чтобы в Иране был остановлен процесс обогащения”, – сказал Хаменеи.