В Азербайджане создается электронная информационная система İCMAL для контроля за штрафами и мерами наказания по административным правонарушениям.

Соответствующий проект поправок в Кодекс об административных проступках обсудили на сегодняшнем заседании члены парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, передает Report.

В документе подчеркивается, что для обеспечения отслеживания протоколов об административных правонарушениях и решений по соответствующим делам, вся информация будет размещаться в информационной системе İCMAL.

Определяется порядок передачи протоколов об административных правонарушениях и постановлений (постановлений) по делам об административных правонарушениях во вновь создаваемую информационную систему İCMAL.

Согласно предлагаемому изменению, в целях стимулирования своевременной уплаты штрафов и недопущения просрочек в случае исполнения постановления уполномоченного органа (должностного лица) о назначении административного наказания в виде административного штрафа за все административные правонарушения в течение 10 дней со дня его вступления в законную силу будет применяться освобождение от уплаты в размере 10 процентов от примененного штрафа.

Также все сведения о выписанном штрафе, составленном на бумажных бланках, в течение суток будут внесены в электронную информационную систему, а в случае, если в течение 24 часов электронное постановление о назначении административного наказания за административное правонарушение, а также постановление, составленное на бумажных бланках не будет размещено в электронном кабинете İCMAL, то гражданин не будет привлечен к административной ответственности.