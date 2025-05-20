Парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС).

Об этом сообщило агентство Reuters.

Венгерское правительство объявило об этом шаге 3 апреля, вскоре после того, как израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прибыл в Венгрию с государственным визитом в рамках редкой зарубежной поездки вопреки ордеру на арест МУС.

Премьер-министр страны Виктор Орбан пояснил, что этот суд, по мнению венгерских властей, стал политизированным. В качестве примера он привел ордер на арест Нетаньяху.