Израильский политолог, специалист по Кавказу, исламскому миру и Ближнему Востоку, председатель Института Восточного партнерства Авраам Шмулевич считает, что западная журналистика формирует повестку дня, которая служит интересам определенных партий. Об этом он сказал в беседе с Minval.az, комментируя утверждения о том, что в политических кругах Израиля растет возмущение тем, что «Трамп совершает ближневосточное турне в обход Израиля».

«В данном случае речь идет о демократической партии США, потому что не секрет, что большая часть международной медиа – левые и даже ультралевые, которые поддерживают определенные политические силы», – подчеркнул он.

Конечно, по словам эксперта, цель визита Трампа – привлечь инвестиции богатейших стран Персидского залива: «Президент привлекает инвестиции на сотни миллиардов долларов. Корпорация Boeing находится в серьезном финансовом кризисе, а это одна из центральных американских компаний. Трамп же спасает Boeing, заключая крайне выгодную для него сделку».

«США – пионеры с области ИИ и собираются держать первые роли и дальше. Трамп договаривается с саудовцами об инвестициях в размере сотен миллиардов долларов в соответствующие структуры, дата-центры и т.д. Это привлечение инвестиций со стороны союзников – то, что Трамп объявил своей целью», – отметил Шмулевич.

Комментируя публикации зарубежных СМИ о том, что Трамп совершает данное турне лишь с целью развития семейного бизнеса, политолог сказал: «Тут стоит отметить, что все находится под увеличительным стеклом уже более 10 лет. До сих пор ничего выявлено не было, фактов нет, обвинение не предъявлено. Да, Трамп, его дети и его советники – бизнесмены, но ничего противозаконного они не совершают, иначе давно уже сидели бы на скамье подсудимых. Каждое их слово и движение изучается враждебной оппозицией, что и правильно, потому что именно так должна вести себя оппозиция в здоровом демократическом обществе. Но ничего относительно того, что Трамп использует государственные интересы с целью личной незаконной выгоды, мы не знаем».

Говоря о сотрудничестве США со странами Персидского залива, эксперт отметил, что у каждой стороны есть свои интересы и это нормально. «Кроме того, эмирам и шейхам нужна защита США от растущей угрозы Ирана, деструктивных исламистских группировок, которые представляют угрозу не только для Запада и Израиля, но и для умеренных режимов, которые не занимаются фанатичным распространением исламской революции, в которых более-менее нормально живется населению. Так что это вполне взаимовыгодный интерес», – пояснил политолог.

Кроме того, по мнению Шмулевича, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты проводят дальновидную политику в области развития экономики: «Они прекрасно понимают, что нефть когда-нибудь закончится и у них будут реализованы проекты по переустановке экономики на другие рельсы. Поэтому они вкладываются в высокотехнологичные сектора экономики. Идет взаимовыгодная торговля».

Отвечая на вопрос о сотрудничестве США с Катаром, который имеет тесные контакты с Ираном, эксперт сказал: «Да, Катар действительно занимает уникальную позицию. Он имеет тесные связи с ХАМАС, одновременно – это стратегический союзник США в арабском мире, там крупнейшая военная база США, которая имеет ключевое значение. Израиль, несмотря на то, что Катар дружит с ХАМАС, использует его на переговорах с этой группировкой. Катар умудряется усидеть на всех стульях. Да, это такая странная, уникальная, но тем не менее существующая роль, которая в будущем продолжится».

В этой связи политолог добавил, что Катар, конечно, опасается Ирана, но, с другой стороны, большая война ему совершенно не нужна, поскольку важно присутствие США, которое остановит иранскую угрозу: «Никаких признаков разногласий между Катаром и США нет».

Что касается визита Трампа на Ближний Восток, как пишет ряд СМИ, «в обход Израиля», Шмулевич отметил, что в Израиле этот визит президента США воспринимается совершенно спокойно и этот визит вполне в израильских интересах.

«Надо вспомнить, что у США есть союзнические отношения не только с Израилем. Союзнические отношения США и Саудовской Аравии были установлены еще до образования Государства Израиль. То же самое касается Катара и ОАЭ, у которых с США имеются многосторонние давние оборонные, политические и экономическое контакты. Этот визит никак не связан с Израилем, поскольку заточен на получение инвестиций в американскую экономику», – считает эксперт.

Отношения между Израилем и США прекрасные, добавил политолог: «Трамп повторяет, что Иран никогда не получит ядерного оружия. Кроме того, Израиль поставляет оружие в страны Персидского залива: чуть меньше чем за миллиард он продал Саудовской Аравии системы ПВО. Есть и менее крупные сделки. Также были разговоры и вложения инвестиций в экономику Израиля. Так что в этом деле Израиль и США могли бы быть даже конкурентами».

«Визиты наносятся, когда нужно внести корректировки в наметившийся курс, либо сделать прорыв, подписав соглашения. Ничего такого пока не существует, отношения Израиля и США развиваются ровно, никаких кризисов нет, политика США именно такая, какую ожидает Израиль. А это просто попытки испортить впечатление от визита Трампа, на самом деле никакого возмущения тут нет», – резюмировал Шмулевич.

В свою очередь востоковед, преподаватель кафедры мировой экономики и международных отношений Института управления Президентской Академии (РАНХиГС) Юрий Мавашев считает, что, когда речь идет о лояльности, то складывается ситуация, при которой «все покупают всех».

«США стали в последние годы терять влияние в регионе Персидского залива. Страны региона стали активно сотрудничать с Китаем и с Ираном. Это подрывает первоосновы международного порядка США. Соответственно, и визит Трампа, о котором было известно задолго до его начала, служит цели вернуть американское влияние и главное – авторитет», – считает политолог, комментируя для «Минвал» турне Трампа.

Отвечая на вопрос о том, будут ли тесные связи Катара с Ираном использованы США с целью повлиять на Тегеран в вопросе сделки с ним по ядерной программе, Мавашев сказал: «Разумеется, будут использованы. США хорошо отдают себе отчет в том, что военное решение в случае с Ираном может закончиться для Вашингтона плохо и очень плохо. Регион слишком нестабилен, чтобы быть уверенными, что удар по такому мощному игроку, как Иран не скажется на международной и региональной безопасности. Принцип домино пока еще никто не отменял. И работает этот принцип в самые неподходящие для инициаторов конфликтов моменты».

Кроме того, востоковед считает, что визит Трампа в страны Персидского залива все же похож на сигнал Израилю.

«И прежде всего в адрес Нетаньяху. Сигнал, который можно прочесть так, что “если вы, Израиль, не можете добиться результата, не можете побороть хуситов, надавить на Иран, то мы покажем всему миру, как это удалось нам”. Мне представляется, что идиллии между Трампом и Нетаньяху давно нет. Отношения Трампа и США к Израилю не тождественны отношению к Нетаньяху и его правительству», – заключил Мавашев.