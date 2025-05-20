Борьба с коррупцией в Азербайджане ведется на основе комплексного подхода.

Об этом заявил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев в ходе выступления на шестом пленарном заседании в рамках Глобальной сети антикоррупционных правоохранительных органов ООН – GlobE Network, передает АПА.

Генеральный прокурор отметил, что наряду с уголовным преследованием осуществляются масштабные меры с применением институциональных реформ, общественного просвещения, цифровых технологий и при участии гражданского общества:

«Как указано в обращении уважаемого господина президента, Комиссия по борьбе с коррупцией и Главный отдел по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре играют координирующую и ведущую роль в этой сфере».