С 20 по 23 мая 2025 года в Баку проходит шестое пленарное заседание в рамках Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов (GlobE Network).

В мероприятии принимают участие представители более 120 государственных структур из 92 стран, в том числе 21 прокуратуры, 53 независимых антикоррупционных органа и 16 международных организаций – в общей сложности более 300 представителей участвуют очно, а более 60 участников – в онлайн-формате.

Запланировано более 100 выступлений на панельных, сессионных и параллельных мероприятиях.

На пленарном заседании, основной темой которого является “Новые технологии и возможности применения искусственного интеллекта в борьбе с коррупцией”, состоится панельная, сессионная и параллельная дискуссии по вопросам конфискации средств, полученных в результате коррупции, прямого восстановления приобретенных активов, приостановления подозрительных операций по финансовым операциям, ускоренного замораживания банковских счетов в уголовном процессе, общественного просвещения в борьбе с коррупцией и другим подтемам мероприятия предусматривают более 100 выступлений.

“Борьба с коррупцией в Азербайджане ведется на основе комплексного подхода. Наряду с карательным преследованием проводится широкий спектр совместных мероприятий, включая институциональные реформы, общественное просвещение, внедрение цифровых технологий и участие гражданского общества. Как отмечалось в обращении уважаемого господина президента, координирующую и ведущую роль в этой области играют Комиссия по противодействию коррупции и Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре”,- заявил генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев, выступая на открытии пленарного заседания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 6-го пленарного заседания Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией ООН – GlobE Network.

Обращение зачитал генеральный прокурор Камран Алиев.