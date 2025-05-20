Вашингтон остается посредником в урегулировании конфликта в Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, США заинтересованы в «скорейшем достижении результатов» и президент Дональд Трамп говорил об этом. Российский лидер Владимир Путин также придерживается этой точки зрения. Песков подчеркнул, что все хотят урегулировать конфликт как можно быстрее.

«Мы в первую очередь заинтересованы в скорейшем урегулировании путем устранения первопричин этого конфликта <…>. Это самое главное, собственно, во всех проектах, которые будут нами формулироваться», – сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что США оказали «очень эффективные посреднические услуги». Контакт между Россией и Украиной установлен «и сейчас, собственно, осуществляются прямые контакты», добавил он.