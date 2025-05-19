В Бакинском военном суде в рамках очередного заседания по уголовному делу лиц армянского происхождения представлен видеоматериал, подтверждающий незаконную деятельность обвиняемого Давита Ишханяна на ранее оккупированных территориях Азербайджана и его участие в боевых действиях.

В показанных видеоматериале боевые товарищи и знакомые Ишханяна рассказывают об обвиняемом.

Алик Саргсян отметил, что Ишханян был одним из первых, кто взял в руки оружие, одним из основателей первого отряда добровольцев, а также одним из первых командиров роты и батальона.

“Он выполнил историческую задачу, можно так сказать. Взяв в руки оружие, распространяя идеологию самообороны среди народа, являясь личным примером для всех, он выполнил историческую миссию”, – отмечает в видео Саргсян про Ишханяна.