В рамках официального визита в Испанию председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с председателем испанского Сената Педро Ролланом.

Согласно информации Милли Меджлиса, приветствуя спикера азербайджанского парламента, Педро Роллан заявил о заинтересованности в дальнейшем расширении отношений между странами.

По его словам, Сенат придает большое значение укреплению межпарламентских связей, а также готов поддерживать сотрудничество между правительствами.

Роллан высоко оценил показатели экономического развития Азербайджана. Он указал на то, что испанские компании успешно работают в Азербайджане, особенно в транспортной сфере. Политик также заметил, что в Испании высоко ценят сотрудничество между странами в энергетической отрасли.

В свою очередь, Сахиба Гафарова отметила успешное развитие связей между Азербайджаном и Испанией в ряде областей, в том числе наличие положительного опыта взаимодействия в экономической сфере. Спикер указала на широкие возможности для развития сотрудничества и в других областях. Она заявила о позитивной динамике в развитии политических связей в последнее время.

В ходе беседы спикер Милли Меджлиса отметила важность развития сотрудничества между парламентами. В этом контексте было обращено внимание на значение взаимных визитов парламентских делегаций. Стороны также обменялись мнениями о налаживании сотрудничества между парламентскими комитетами.