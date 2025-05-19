Азербайджан импортировал в январе–апреле 2025 года 33 767 транспортных средств на сумму 616,1 млн долларов США. Этот показатель на 21,3% больше в количественном и на 22,6% в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета.

Импорт легковых автомобилей и других транспортных средств, предназначенных преимущественно для перевозки людей, увеличился на 23,2%, до 30814 единиц (стоимостью 551,249 млн долларов). Из них 14336 машин (на 405,012 млн долларов) — гибридные, с бензиновым и электрическим двигателями (рост в 2,8 раза), а 609 (на 20,411 млн долларов) — полностью электрические (снижение на 39,8%).

Импорт автобусов возрос вдвое и составил 155 единиц (на 12,433 млн долларов), тогда как поставки грузовиков сократились на 0,5% — до 2 613 единиц (на 33,352 млн долларов). Спецтехника была импортирована в объеме 185 единиц (на 19,104 млн долларов), что на 40,1% больше, чем годом ранее.