Спикер армянского парламента Ален Симонян поведал о возможной встрече лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По словам Симоняна, встреча глав государств могут пройти в ближайшее время. Он добавил, что лидеры стран обсудят сроки подписания мирного договора.

Симонян отметил, что обсуждения в настоящее время продолжаются. Согласно его заявлению, процессы направлены на определение сроков и место заключения договора.

“Не исключаю, что в скором будущем эти обсуждения продолжатся на уровне глав государств и министров иностранных дел”, – приводит «Вестник Кавказа» слова Алена Симоняна.