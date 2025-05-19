В ходе продолжившегося 19 мая в Бакинском военном суде судебного процесса обвиняемый Бако Саакян ответил на вопросы о своей деятельности на захваченных территориях Азербайджана после оккупации города Шуша, в каком отряде он служил, с какими командирами встречался и что обсуждал.

Он сказал, что с июня 1993 года являлся начальником штаба тыла.

Бако Саакян также появлялся на видеозаписи, показанной во время допроса обвиняемого. На кадрах видно, как сидящие за столом военнослужащие обсуждают документы и карту. Из видеозаписи и показаний Б. Саакяна стало известно, что там на обсуждениях присутствовали различные командиры.

На показанной видеозаписи Б. Саакян признал себя, генерала Кристапора Иваняна, Самвела Карапетяна, Мовсеса Акопяна, Самвела Бабаяна, Виталия Баласаняна, Вачагана Исханяна и других.

Гражданин Армении Бако Саакян, некогда «руководивший» так называемым режимом, созданным Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, а в настоящее время обвиняемый в Баку за совершение многочисленных преступлений против Азербайджана и нашего народа, на открытом судебном заседании признался, что принимал участие в подготовке и обсуждении военных операций и боевых поручений, осуществленных с целью оккупации наших суверенных территорий Арменией.