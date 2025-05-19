Общественное объединение IDEA организовало акцию по уборке берегов реки Кура и места ее впадения в Каспийское море.

Как сообщили в Общественном объединении, в ходе акции, проведенной на территории Нефтчалинского района, в которой приняли участие более 100 волонтеров IDEA, с использованием техники и специальных лодок в соответствии с санитарными нормами была проведена очистка реки Кура и ее берегов от различных бытовых отходов, синтетических рыболовных сетей, вызывающих массовую гибель рыбы, и других орудий, препятствующих развитию рыбы в естественной среде, изготовленных вручную и запрещенных законодательством.

Подобные инструменты и накопившиеся бытовые отходы представляют собой более серьезную угрозу в текущие месяцы, которые совпадают с нерестовым сезоном рыб. В то время, когда рыба собирается в этом районе впадения реки в море для размножения, ее вылов, а также загрязнение прибрежных и мелководных вод, которые она выбирает для нереста, напрямую влияют на будущие биоресурсы Каспия.

В результате проведенных мероприятий собрано и вывезено на полигон Нефтчалинского района более 2,5 тонн отходов. В ходе акции местные жители также были проинформированы о негативном влиянии загрязнения рек отходами и использования вредных орудий лова на окружающую среду и фауну Каспийского моря и реки Кура.

Общественное объединение IDEA выражает благодарность Государственной пограничной службе за оказанную техническую поддержку, а также всем любителям природы, присоединившимся к акции, за их активность и вклад в сохранение здоровой окружающей среды.

IDEA призывает всех с пониманием отнестись к инициативам по охране природы, поддерживать чистоту наших побережий и добровольно участвовать в проводимых мероприятиях.