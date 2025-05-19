Еще одна азербайджанка, учитель английского языка, покорила одну из самых высоких точек планеты. Всего в течение двух дней, 17 и 15 мая, Вяфа Мусаева покорила Эверест, а затем, спустившись в лагерь альпинистов, отправилась брать пик Лхоцзе (8516 м) или “Южный пик” – четвертый по высоте восьмитысячник планеты, расположенный на границе Непала и Тибета. Вершина находится всего в трех километрах от Эвереста и связана с ним перевалом Южное седло.

Об этом альпинист написала на своей странице в соцсетях.

«Миссия выполнена. Я в порядке. Некоторое время назад я вернулась в лагерь Эвереста. Спасибо за поздравления, озвученные в мой адрес. С надеждой на скорое возвращение домой, хочется поесть тандыра с довгой», – написала она на своей странице.

Отметим, что Мусаева не первая азербайджанка, взявшая восьмитысячник. В 2023 году на эту высоту также взошла отважная Эльмира Асланова. А самым первым азербайджанцем, покорившим в 2007 году Эверест, был альпинист Исрафил Ашурлы.

Мало кто рискует подняться на высоту 8849 м. Восхождение могут осилить только самые стойкие. Каждый такой подъем может завершиться летально для спортсмена. Всего на Эвересте от первой попытки восхождения в 1920-х годах и до весеннего сезона 2019 года погибло 306 человек. Первые ТОП-3 причины смерти на Эвересте – это лавины, падения и срывы, которые чаще всего случаются во время спусков, когда организм обессилен и снижена концентрация внимания.

Альпинисты умирали и в результате горной болезни, оттека мозга, истощения, обморожения и замерзания, простуды, гриппа, пневмонии, падения в трещины, камнепада и других причин.