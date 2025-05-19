В Исполнительной власти города Баку состоялось совещание с участием руководителей городских коммунальных служб, глав районных администраций и ответственных лиц.

Как сообщили в ИВ, на повестке дня стояли вопросы благоустройства столицы, санитарной очистки, подготовки пляжей к летнему сезону, а также борьбы с незаконными постройками и другими недостатками, портящими облик города.

В ходе мониторинга по районам города были выявлены конкретные факты нарушений, фотографии которых продемонстрировали на совещании.

Заместитель главы исполнительной власти Баку Аяз Гусейнов подчеркнул, что наряду с позитивными изменениями, крайне важно в кратчайшие сроки устранить имеющиеся недостатки.