В ночь с 19 на 20 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами ливневого характера, и грозы. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Как сообщает Национальная службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 15-18, днем – 21-26° тепла.

Атмосферное давление понизится с 764 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем – 55-60%.

В регионах Азербайджана ожидаются осадки, местами ливни, грозы, град и туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем – 22-27° тепла, в горах ночью 5-10, днем – 12-17° тепла.