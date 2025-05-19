Иран до сих пор не получил от американской стороны письменных предложений по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы, о которых говорил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

“Мы до сих пор не получали никаких письменных предложений от американской стороны. Все предложения были в устной форме: в ходе переговоров через оманских посредников или в перерывах между ними. Но никаких письменных предложений нам передано не было”, – сказал дипломат на еженедельном брифинге.

“Кроме того, эти устные предложения постоянно меняются. Участники переговоров или другие уполномоченные лица США снова и снова поднимают новые вопросы, что серьезно дезорганизует переговорный процесс. Вести его крайне сложно, когда одна из сторон полностью лишена последовательности в изложении своей позиции и постоянно меняет формулировки”, – добавил Багаи.