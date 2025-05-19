Южный Кавказ постепенно становится ареной тонкого соперничества между двумя азиатскими гигантами – Китаем и Индией. Конкуренция двух самых больших по населению стран мира на Южном Кавказе принимает форму экономических и инфраструктурных инициатив.

Разные стратегические модели вовлечённости

Исторически Китай и Индия имели разную судьбу. Китай никогда не был «полной колонией» европейских колониальных держав, он сохранял свою государственность и самодостаточность, даже несмотря на навязанные колонизаторами неравноправные и кабальные договора и наличие колониальных «сфер влияния» на его территории. Этого не скажешь об Индии, которая до 1947 года входила в состав Британской империи. И если даже в колониальный период китайцы в диаспоре обычно на колонизаторов не работали, занимаясь предпринимательством, в основном в интересах собственной общины, то через индусов британские колонизаторы и строили свою империю, сначала используя их для того, чтобы подчинить себе сохранявшие независимость государственные образования на индийском субконтиненте, а затем встраивая их в систему экономики других своих колоний.

Соответственно в нынешнем глобализирующемся мире некоторые транснациональные структуры, не желающие отходить от принципов неоколониализма, постепенно начинают отдавать предпочтение Индии и выходцам из Индии, чтобы через них распространять свое влияние. Китай же распространяет свое экономическое влияние, осуществляя инвестиции в другие страны, но в их внутренние дела не вмешивается и «политикой и идеологией» своих партнеров не интересуется, и тем более не пытается в эту политику вмешиваться в интересах других геополитических игроков, чего не скажешь об Индии. На Южном Кавказе это проявляется особенно ярко. Индия выстраивает партнёрские отношения с Арменией, которая, в свою очередь, активизирует сотрудничество с рядом западных стран, включая Францию, традиционно проводящую активную внешнюю колониальную политику в различных регионах мира.

В то время как регион Южного Кавказа нуждается в устойчивом мире и развитии взаимовыгодного сотрудничества, Индия продолжает придерживаться подходов, усложняющих этот процесс. Политические силы в Армении делают акцент на идеологии, которые сопровождаются территориальными спорами и недостаточной гибкостью во внешней политике. Вместо конструктивного диалога с соседями, в отдельных случаях проявляется стремление опираться на внешнюю поддержку, что может создать дополнительные риски для региональной стабильности. В этом контексте вызывает интерес выбор Индии, решившей расширить взаимодействие с таким сложным партнёром именно в столь чувствительном регионе.

Ключевым фактором, усилившим интерес Пекина и Нью-Дели к региону Южного Кавказа, стала российско-украинская война, нарушившая привычные логистические цепочки. Китай активизировал продвижение Среднего коридора, тогда как Индия развивает проект международного транспортного коридора «Север–Юг» через Иран и Южный Кавказ в Европу. И хотя обе страны рассматривают Азербайджан как ключевой транзитный и энергетический узел региона, именно Китай, заключивший и с Грузией, и с Азербайджаном соглашения о стратегическом партнерстве, сегодня реально способствует динамичному развитию Среднего Коридора. В то же время Индия, по факту, тормозит реализацию наиболее выгодного транзитного маршрута международного транспортного коридора «Север-Юг» через Азербайджан.

Если Китай в регионе Южного Кавказа действует через экономические инициативы, осуществляет инвестиции в инфраструктуру и логистику, в той же Грузии строит дороги и глубоководный порт Анаклиа, то Индия в реальный сектор экономики и инфраструктуру средств почти не вкладывает. Индия усиливает свое влияние в регионе через военное сотрудничество и формирование политических альянсов, включая продажу вооружений Армении и развитие военных связей с этой страной.

Кто поддерживает стабильность, кто — милитаризацию

Китай действует сдержанно, сосредоточив усилия на торговле, инфраструктуре и логистике, особенно в Азербайджане и Грузии. Индия, в свою очередь, усилила оборонное сотрудничество с Арменией, заключив контракты на поставку вооружений на сотни миллионов долларов и заявив о стратегической заинтересованности в регионе.

Китай стремится к нейтральному, прагматичному партнёрству, избегая вмешательства в конфликты, включая армяно-азербайджанский. Китай является важным внешнеторговым партнером всех трех стран Южного Кавказа, включая Армению, чья металлургическая отрасль (дающая основную часть экспортных поступлений) в основном в последнее время ориентируется на Китай. При этом, Китай, сотрудничая со странами Южного Кавказа, не выполняет «заказы» других геополитических сил и от их попыток противопоставить одни страны региона другим дистанцируется.

В отличие от торговли с Китаем, значение внешнеторговых отношений с Индией для Армении мизерно. В отличие от относительно высокого торгово-экономического сотрудничества с Китаем, объёмы внешней торговли между Арменией и Индией пока остаются на относительно скромном уровне (за исключением военного). Однако Индия, поддерживая Армению оружием и разведтехнологиями, способствует дисбалансу в треугольнике Баку–Тбилиси–Ереван, и через такой дисбаланс пытается увеличить свое геополитическое влияние в регионе Южного Кавказа, так и геополитическое влияние той же неоколониальной Франции, которая по факту доверила Индии вооружение своего сателлита Армении.

Экономические инвестиции Китая — вклад в развитие

В настоящее время главным направлением Китая в регионе Южного Кавказа являются инвестиции в инфраструктуру: транспорт, логистику, энергетику, телекоммуникации. Строя автомагистрали в Грузии, связывающие восточную и западную часть страны и глубоководный порт Анаклиа, Китай реализует проекты в рамках Среднего коридора и международных транспортных маршрутов, связывающих Азию и Европу. Китай действует в духе экономического взаимовыгодного партнёрства, ориентируясь на долгосрочную стабильность.

В то же время Индия пока что ограничивается лишь лоббированием «на уровне проекта» гипотетического маршрута международного транспортного коридора «Север-Юг» через Иран, Армению и Грузию, ничего не вкладывая в инфраструктуру для реализации такого проекта. Даже будучи «союзником» Армении в военном плане, Индия совершенно не помогает этой стране ни в строительстве дорог и инфраструктуры, ни в инвестициях в реальных сектор экономики. В развитии горнодобывающей и металлургической промышленности Армении сотрудничество с Китаем имеет намного большее значение, чем сотрудничество с Индией.

Военно-политическая активность Индии на Южном Кавказе— вызов региональному балансу

На фоне обострения отношений между Индией и Пакистаном военная активность Нью-Дели в регионе Южного Кавказа увеличивает вероятность новой войны, особенно если учесть реваншистские настроения Армении, союзника Индии. Появление Индии в регионе воспринимается как противовес Турции и Пакистану, что втягивает Южный Кавказ в конкуренцию глобальных держав.

Поставки индийских РЛС, ракет и беспилотных систем Армении предназначены в первую очередь для агрессии и наступательной войны. Участились визиты армянских военных делегаций в Индию и совместные учения военнослужащих Индии и Армении способствуют повышению боеспособности армянской армии, которая с помощью Индии восстанавливается после сокрушительного поражения во второй Карабахской войне.

Нюансы: у кого какие цели

Китай видит Кавказ как часть евразийского моста между Европой и Азией — важный элемент экономической географии. Китаю не нужны войны и конфликты на Южном Кавказе, он за максимальное «открытие» границ и коммуникаций и добрососедское сотрудничество всех трех стран региона, против сепаратизма и искусственных разделительных линий.

Индия использует Южный Кавказ как площадку для проецирования своего влияния на фоне обострения отношений с Пакистаном, Китаем и Турцией. Конфликт на Южном Кавказе, который «бьет» по Среднему коридору (а значит и по Китаю) в чем-то даже выгоден Индии. Последствия такого конфликта жертвы и разрушение инфраструктуры Индию беспокоят мало, поскольку сама Индия в инфраструктуры не вкладывается, а тратит ресурсы на вооружение Армении и по факту на будущую войну, которая может эти инфраструктуры разрушить.

Южный Кавказ как поле для глобальной конкуренции

Усиление присутствия третьих стран (вне региональных держав) создаёт риски фрагментации региональной архитектуры безопасности Южного Кавказа. В регионе сегодня сталкиваются интересы не только непосредственно граничащих с ним России, Турции и Ирана, но также США, Франции, Индии и Китая.

Возникает вопрос суверенного выбора стран региона: балансировать между глобальными центрами силы, отстаивая свой государственный суверенитет или выбирать стороны потенциального глобального конфликта, чтобы стать проводниками их интересов? Нужно также выбирать – или развитие через экономику и логистику, или милитаризация через импорт нестабильности. Азербайджан и Грузия выбирают суверенитет и динамичное экономическое развитие, в том числе и благодаря тому, что страны являются частью Среднего коридора. Экономическая роль Азербайджана и Грузии в регионе ключевая, без этих стран невозможны никакие масштабные международные транзитные проекты.

В то же время власти Армении, похоже, делают ставку на милитаризацию. Реальных шагов по выводу страны из экономической и логистической самоизоляции не предпринимается, в частности тормозится открытие Зангезурского коридора, который мог бы включить Армению в международные транзитные процессы. Находясь долго в поиске «внешних покровителей» в Армении, похоже, окончательно сделали ставку на союз с Францией и Индией, при этом пытаясь «по максимуму» выжать дивиденды и из сохраняющихся «союзнических» отношений с Россией и членства в ОДКБ и ЕАЭС.

Очевидно, что все сводится к двум противоположным сценариям. Китай и Индия могут развивать экономическую кооперацию в регионе, не вмешиваясь в конфликты. И постепенно Индия понимает тупиковость ставки на милитаризацию Армении и начинает также активно финансировать перспективные логистические проекты как в регионе, так и в прилегающих странах, в частности в интересах того же коридора «Север-Юг», который пересекаясь со Средним коридором на территории Азербайджана, может еще больше способствовать динамичному экономическому развитию региона.

А при негативном сценарии Южный Кавказ станет в очередной раз периферийным театром геополитической конфронтации, в духе современного Индо-Тихоокеанского противостояния и конфликта между Индией и Пакистаном в Кашмире, что резко притормозит экономическое развитие в регионе и наносит удар по мирному сосуществованию на Южном Кавказе.

Р.S. Центр экспертного анализа “Великий шелковый путь”, специально для Minval.