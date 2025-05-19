Венгрия не намерена оказывать военную поддержку Украине и продолжит держаться в стороне от конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто на собрании правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», передает ТАСС.

«Украина воюет за себя, а не за нас. У нас нет ни юридических, ни моральных обязательств вмешиваться. Наша задача — защитить венгерский народ», — подчеркнул Сийярто.

Глава МИД Венгрии поддержал мирные переговоры при посредничестве США, но раскритиковал ЕС за «подрыв усилий». По его мнению, Брюссель затягивает войну, чтобы отсрочить ответственность за провалы политики.