Президент России Владимир Путин полагает, что ВС РФ смогут прорвать оборону Украины к концу года и взять под полный контроль все четыре региона Украины, которые он объявил российскими, пишет Bloomberg со ссылкой на человека, знакомого с позицией российского лидера.

“Это означает, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки Трампу во время сегодняшнего разговора, а европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп может попытаться навязать урегулирование несмотря ни на что”, – пишет издание.

Несмотря на все разговоры о прекращении боевых действий, Путин готов к затяжной войне, если это необходимо для достижения его целей, и он с оптимизмом смотрит на перспективу дальнейших санкций США, утверждают два других человека, близких к Кремлю.

«Трамп хочет, чтобы Путин согласился на перемирие, но он этого совершенно не хочет», — сказал Сергей Марков, политический консультант, имеющий тесные связи с Кремлем. «Но Путин не заинтересован в провале переговоров. Он пытается маневрировать так, чтобы эти переговоры продолжались параллельно с военным наступлением».

По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, в пятницу во время телефонного разговора канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер попытались дать понять Трампу, что Путин водит его за нос, добавил чиновник. Они надеются, что Трамп поймет, что рискует выглядеть неудачником, если навяжет Украине плохую сделку.

«Путин воодушевлен своей способностью предъявлять максималистские требования к Украине, не встречая при этом серьезного сопротивления со стороны администрации Трампа», — сказал Бота Илиас, старший аналитик Prism, стратегической разведывательной компании в Лондоне. «Путин не доверяет Трампу. Но он будет подталкивать Трампа к тому, чтобы он согласился с видением России о прекращении огня».