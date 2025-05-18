Находящийся в международном розыске азербайджанский блогер Гусейн Гасанов намеревался вывести из России крупную сумму в 100 миллионов рублей. До возбуждения уголовного дела он хотел продать свои элитные апартаменты в «Москва-Сити», но найти покупателя на дорогостоящую недвижимость ему не удалось.

Согласно информации тг-канала SHOT, незадолго до объявления в розыск Гусейн Гасанов активно избавлялся от своей недвижимости в Москве. Блогер, имевший миллионы подписчиков, проживал в роскошных трехкомнатных апартаментах в Neva Towers. Квартира площадью 124 квадратных метра отличалась дизайнерским ремонтом и панорамным видом с 44 этажа. Именно там Гасанов снимал свои видеоролики.

После отъезда из России Гасанов сдавал свою квартиру за 749 тысяч рублей в месяц, предлагая в качестве бонуса парковочное место. Но вскоре у него возникли проблемы с налоговыми органами. При этом блогер оперативно продал свой Rolls-Royce Cullinan 2020 года, стоимость которого на рынке может достигать 50 миллионов рублей. Затем он выставил на продажу и квартиру в «Москва-Сити» за 100 миллионов рублей, но не успел найти покупателя. В отношении Гасанова возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на сумму 170 миллионов рублей и отмывание денег.

Кроме недвижимости, у Гасанова в России остался внедорожник Chevrolet Tahoe, который, по его мнению, не стоил усилий по продаже. Стоимость такого автомобиля составляет около 10 миллионов рублей. В настоящее время имущество блогера может быть арестовано судебными приставами.