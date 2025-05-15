Иран готов заключить ядерную сделку с США в обмен на полную отмену экономических санкций.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на советника верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани.

По словам Шамхани, Тегеран обязуется навсегда отказаться от создания ядерного оружия, избавиться от всех запасов высокообогащенного урана, ограничить обогащение урана только гражданскими уровнями и допустить международных инспекторов для контроля. Эти шаги, подчеркнул он, возможны лишь при условии немедленного снятия всех санкций.

Шамхани добавил, что если США примут условия, соглашение может быть подписано незамедлительно.