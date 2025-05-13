Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Анкара активизировала усилия по урегулированию конфликта в Украине. Об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

«В ходе встречи обсуждались отношения Турции и НАТО, события, связанные с войной между Украиной и Россией, а также региональные и глобальные проблемы», — говорится в заявлении.

Эрдоган также подчеркнул, что Североатлантический альянс не должен быть частью украинского конфликта.