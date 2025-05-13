Министерство иностранных дел Китая резко отреагировало на обвинения со стороны Украины, заявившей, что участие почётного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде Победы в Москве является «поддержкой оккупантов». Об этом сообщает китайский портал news.qq.

На брифинге официальный представитель МИД КНР выступил с критикой позиции украинских властей, назвав их заявление «кощунственным» и оскорбительным для памяти о Второй мировой войне.

Дипломат привёл три аргумента. Во-первых, по его словам, участие китайской делегации — это «дань уважения истории, память о мучениках и твёрдая защита победы во Второй мировой войне». Во-вторых, он подчеркнул, что дружба между Китаем и Россией, которые сражались в войне бок о бок, является «драгоценным достоянием двух народов». В-третьих, он расценил заявление Украины как «попрание результатов победы во Второй мировой войне и вызов международной справедливости и правосудию».

«Великая Отечественная война знаменует победу над фашизмом. Украина также проливала кровь, сражаясь в рядах советской армии, но теперь она неверно истолковывает участие в праздновании как поддержку агрессии. Украина вообще не понимает, кто является агрессором?», — заявил представитель МИД КНР.