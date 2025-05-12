Участники Ознакомительной программы НАТО из министерств обороны Боснии и Герцеговины, Колумбии, Иордании, Пакистана, Катара, Сербии и Узбекистана посетили представительство Азербайджана при НАТО.

Основная цель программы – подробное информирование участников о программах сотрудничества и деятельности НАТО, уточняет «Азертадж».

Сначала представительство Азербайджана при НАТО провело презентацию, отражающую опыт Азербайджана в области практических аспектов партнерства с НАТО.

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде поведал об исключительной роли великого лидера Гейдара Алиева в формировании партнерства Азербайджан – НАТО. Он отметил визиты президента Ильхама Алиева в штаб-квартиру НАТО, а также его внимание и усилия в развитии партнерства Азербайджана с Североатлантическим альянсом. Участникам рассказали о политическом диалоге и практическом партнерстве Азербайджана, надежного партнера НАТО, с этой структурой, а также вкладе нашей страны в международный мир и безопасность, особенно в области энергетической безопасности союзных и партнерских государств.

На встрече Военным представительством ВС Азербайджана при Военном комитете НАТО участникам была предоставлена обширная информация о военном партнерстве нашей страны с этой организацией.