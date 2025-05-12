Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Королевство Бахрейн 12 мая встретился с главой МИД этой страны Абделем Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Сообщается, что встреча министров один на один затем продолжилась в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном, перспективы отношений, а также региональные и международные процессы.

С удовлетворением было отмечено, что в следующем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Бахрейном, подчеркнуто значение взаимовыгодного сотрудничества по ряду направлений за эти годы, а также взаимной поддержки и солидарности в рамках многосторонних платформ.

Была отмечена важность использования имеющегося потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества, интенсификации в этом контексте взаимных визитов и встреч на высоком уровне, проведения регулярных политических консультаций между министерствами иностранных дел и расширения двусторонней правовой базы.

Доведена до внимания необходимость расширения сотрудничества в сфере экономики, торговли, инвестиций, туризма, высоких технологий и др. Говорилось о важности расширения сотрудничества в гуманитарной сфере, в частности в области образования и обмена опытом.

Обсуждены вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе Организации Объединенных Наций (ООН), Организации исламского сотрудничества (ОИС), Движения неприсоединения, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), состоялся обмен мнениями о возможных совместных инициативах в период председательства Азербайджана в СВМДА в этом году, а также председательства на саммите ОИС в 2026 году.

Представлена информация о Парламентской и Молодежной сетях, сформированных в рамках председательства нашей страны в Движении неприсоединения. С удовлетворением было отмечено проведение в Манаме 2-й конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Противоположная сторона также была подробно проинформирована о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, работах по восстановлению и реконструкции, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе о существующих препятствиях, включая территориальные претензии к Азербайджану в Конституции Армении.

В ходе встречи также широко обсуждалось положение дел на Ближнем Востоке.

Во время дискуссий также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.