Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом он написал в соцсети X.

В поздравлении говорится: «Сердечно поздравляю весь братский народ Турции во главе с моим дорогим братом – президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом с решением террористической группировки РПК о самороспуске и сложении оружия.

Это событие, являющееся важным этапом в достижении провозглашенной моим дорогим братом цели «Турция без терроризма», – результат решительной политики, проводимой в стране на пути государственности, торжество сильного лидерства и непоколебимой воли, национального единства и солидарности.

Желаю государству и народу Турции успехов в полной реализации принятого решения».