Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом он написал в соцсети X.
В поздравлении говорится: «Сердечно поздравляю весь братский народ Турции во главе с моим дорогим братом – президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом с решением террористической группировки РПК о самороспуске и сложении оружия.
Это событие, являющееся важным этапом в достижении провозглашенной моим дорогим братом цели «Турция без терроризма», – результат решительной политики, проводимой в стране на пути государственности, торжество сильного лидерства и непоколебимой воли, национального единства и солидарности.
Желаю государству и народу Турции успехов в полной реализации принятого решения».
Başda əziz Qardaşım, Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan olmaqla bütün qardaş Türkiyə xalqını PKK terror qruplaşmasının özünü ləğv etmək və silahı yerə qoymaq qərarı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Əziz Qardaşımın bəyan etdiyi “Terrorsuz Türkiyə” hədəfinə…
— İlham Əliyev (@azpresident) May 12, 2025