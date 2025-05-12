Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) обратилось к правительству Азербайджана, чтобы встретиться и обсудить дальнейшую судьбу проживающих в стране иностранных беженцев и лиц, находящихся под защитой УВКБ ООН. Об этом ответили на запрос Minval в указанной международной организации.

Напомним, что недавно в Представительстве УВКБ ООН в Азербайджане объявили о завершении своей деятельности в стране, и, как ожидается, офис полностью приостановит работу в августе текущего года. В связи с этим возникает вопрос относительно будущего иностранцев, находящихся на территории страны под защитой организации.

По состоянию на 1 мая в Азербайджане насчитывается 70 иностранных беженцев, признанных правительством. В то время как 161 человек подал ходатайство о предоставлении им убежища в качестве беженцев и ждет решения правительства. Кроме того, под защитой УВКБ ООН находятся 1904 человека, которые получают помощь в соответствии с мандатом УВКБ ООН.

«Принимающее государство несет основную ответственность за обеспечение защиты беженцев на своей территории. Азербайджан является государством-участником Конвенции о беженцах 1951 года и Протокола 1967 года, и поэтому правительство Азербайджана несет ответственность за защиту беженцев на своей территории в соответствии с международными стандартами. Сейчас УВКБ ООН стремится обеспечить ответственный переход своих операций. Оно обратилось к правительству и ожидает встречи в ближайшие недели для дальнейшего обсуждения этого вопроса», — отметили в организации.