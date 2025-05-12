Прекращение вооруженного противостояния Рабочей партии Курдистана (РПК) с турецким государством внесет вклад в стабильность всего региона.

Об этом заявил на пресс-конференции в Анкаре глава МИД в переходном правительстве Сирии Ассад аш-Шейбани по итогам трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Турции и Иордании — Хаканом Фиданом и Айманом ас-Сафади, передает ТАСС.

«Я бы хотел поздравить Турцию с тем, что сегодня было объявлено о прекращении огня с РПК. Это внесет вклад в стабильность всего региона», — сказал глава МИД Сирии.