Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о масштабном ужесточении иммиграционных правил. Изменения затронут все аспекты системы — от требований к квалификации до сроков получения вида на жительство.

«Все сферы иммиграционной системы будут ужесточены, чтобы расширить наши возможности для контроля. Требования к квалификациям будут повышены до уровня диплома. Требования к знанию английского языка будут повышены для всех иммигрантов, включая иждивенцев. Время, необходимое для получения вида на жительство, увеличивается с пяти до десяти лет», — заявил глава британского правительства.

Новая политика направлена на сокращение общего потока мигрантов и усиление контроля над качеством рабочей силы, поступающей в страну.