В Риме 13 мая состоится конференция на тему «Национальная идентичность, сопротивление и суверенитет: перспективы для Корсики».

Мероприятие организовано Бакинской инициативной группой совместно с движением «Nazione», выступающим за независимость Корсики и против французского колониализма.

В конференции примут участие представители руководства и члены движения, эксперты по праву на деколонизацию, аналитики итальянских исследовательских центров, а также член группы поддержки народа Корсики в Милли Меджлисе.

Основное внимание на мероприятии будет уделено вопросам признания национальной идентичности, официального статуса корсиканского языка, сохранения культурного наследия и права народа Корсики на самоопределение.

По итогам мероприятия запланирована пресс-конференция.