Крупнейшая финансовая группа Нидерландов ING Group раскрыла влияние снижения цен на нефть на Азербайджан.

Колебания мировых цен на нефть остаются критически уязвимым фактором для экономики Азербайджана: каждое падение среднегодовой цены на нефть на 1 доллар эквивалентно примерно 300 млн долларов США потерянных экспортных доходов и 150 млн долларов США сокращенных бюджетных доходов, говорится в обновленных прогнозах ING Group.

Азербайджан определен как особенно подверженный волатильности цен на энергоносители, поскольку нефть составляет 88% от общего объема экспорта страны и 52% доходов бюджета.

По оценкам ING, падение средней цены на нефть на 5 долларов в 2025 году, а затем на 11 долларов в 2026 году может привести к потерям, эквивалентным 2% ВВП Азербайджана за два года.

В своих последних прогнозах ING понизил прогноз роста ВВП Азербайджана до 2,5% на 2025 и 2026 годы, хотя ранее прогнозировал 3% на 2025 год. Ожидается, что инфляция останется стабильной на уровне 5,1% в год до 2025 и 2026 годов.