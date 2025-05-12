Появление Никола Пашиняна на трибуне почётных гостей 9 мая в Москве продолжает оставаться темой обсуждения для российского «болтающего класса». «Независимая газета» возвестила: «Власти Армении и России активизировали двусторонние контакты после того, как Ереван объявил о приверженности идее вступления в ЕС, но не получил от Брюсселя необходимой поддержки.

Так, в ближайшее время страну должны посетить руководство российского внешнеполитического ведомства и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в праздновании Дня Победы в Москве».

Теоретически — важная новость с тегом «геополитика». Но в реальности…

В реальности всё это уже очень давно напоминает «геополитический день сурка». О «переориентации» армянской внешней политики то от Москвы на Запад, то обратно на Москву сообщается с завидной регулярностью. Осенью 2023 г. ряд европейских СМИ, в частности портал eurotopics, громко интересовались: «Армения отворачивается от России?». Осенью 2024 г. уже некогда независимый, а ныне вполне себе прокремлёвский портал «Лента.ру» интригующим тоном возвещает: «Армения разрушает союз с Россией». В марте 2025 г. настроения резко меняются на противоположные: тут уже и «Лазаревский клуб», объединивший известных армянских лоббистов Москвы, и издание «Взгляд» информируют: Армения вновь поворачивается в сторону России. Складывается впечатление, что армянская внешняя политика «разворачивается» примерно два раза в квартал. В общем, политическое приложение песенки Герцога из оперы «Риголетто»:

«Сердце красавиц склонно к измене

И к перемене, как ветер мая.

С нежной улыбкою в страсти клянутся,

Плачут, смеются, нам изменяя».

Возможно, опять-таки теоретически, здесь должны следовать рассуждения, что Никол Пашинян пришёл к власти в результате сценария «цветной революции», что в его команде и сегодня предостаточно выходцев из Фонда Сороса и т. д. и т. п. Но на деле всё не совсем так. Точнее, совсем не так. Предавать старых хозяев и искать новых — давняя традиция армянской политической верхушки, которая оформилась ещё до того, как распался СССР и на карте появилась независимая Армения. «Наводить мосты с Западом» в разное время пытались и Левон Тер-Петросян, и Роберт Кочарян, и Серж Саргсян. Другой вопрос, что при нынешней экономической, политической и военной зависимости Армении от России позволить себе геополитические повороты эта страна просто не может. И дело даже не в «нарисованных» цифрах экономической статистики за счёт обхода наложенных на Россию санкций.

Если кто забыл: несмотря на все попытки изобразить «геополитический разворот», в Армении практически вся критическая инфраструктура остаётся в российской собственности или концессионном управлении. В армии по-прежнему действуют совместные с РФ группировки сил ПВО и сухопутных сил. Несмотря на пышную и разрекламированную передачу под контроль Армении двух КПП, её границы с Ираном и Турцией по-прежнему охраняют российские пограничники. Добавить сюда членство в ЕАЭС, благодаря чему Армения приобретает нефть и газ по внутрироссийским ценам — и картина становится понятной. Пашинян может что-то такое заявлять и лить бальзам на уши евробюрократов, но в реальности его страна может позволить себе, пардон, разве что дёргаться на коротком поводке. А шагов к реальному снижению своей зависимости от Москвы в Ереване не предпринимают. От слова «совсем». И получается у Армении «геополитические развороты по расписанию» — без какого бы то ни было реального политического эффекта.

Вопрос лишь в том, как долго та же евробюрократия будет принимать это «шоу на коротком поводке» за чистую монету…