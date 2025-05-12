Польша приняла решение о закрытии генконсульства России в Кракове.

Об этом написал в соцсети Х глава МИД Радислав Сикорский.

Сикорский также обвинил российские спецслужбы в диверсиях в отношении торгового центра на улице Маривильской.

Кроме того, вчера премьер-министр Польши Дональд Туск вместе с генпрокурором Адамом Боднаром и министром внутренних дел и администрации Томашем Семёняком выступили с заявлением о том, что нитки расследования пожара в торговом центре на улице Маривильской привели в Россию.