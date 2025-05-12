Дорожная полиция Баку начала наказывать байкеров. Как сообщили Minval в Главном управлении дорожной полиции города Баку, накануне были задержаны мотоциклисты, систематически нарушавшие правила дорожного движения в городе.

Правоохранительными органами были задержаны Баба Меликов, Ниджат Ширинов, Шамиль Гасанов и Эмир Хозин, которые представляли реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Против мотоциклистов были составлены административные протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях. Материалы дел направлены в суд.

В результате решением суда Маликов и Гасанов были ограничены в водительских правах сроком на год, а также в отношении них назначен административный арест на 15 суток. Кроме того, Ширинову был назначен административный арест на 15 суток, а Хозин получил штраф.