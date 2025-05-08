В Азербайджан экстрадированы четверо лиц, объявленных в международный розыск.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Генпрокуратура России удовлетворила ходатайства Генпрокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан этой страны – Йолчуева Анара Эльмар оглу, Меликли Рейхан Мирбала гызы, Асланова Замига Гурбанали оглу и Захарова Эльшана Муса оглу. В их отношении были приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых лиц. Они были объявлены в международный розыск за то, что скрывались от следствия.