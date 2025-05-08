В четверг Алжир отмечает 80-ю годовщину событий 8 мая 1945 года, когда более 45 000 алжирцев были убиты в результате жестокого подавления колониальными войсками населения, заявившего о своём праве на свободу и независимость.

Пока мир праздновал победу союзников над нацистской Германией в конце Второй мировой войны, французские войска и колонисты устраивали резню коренного населения в Алжире. Именно 8 мая 1945 года парад, запланированный в честь победы союзников в алжирском городе Сетиф, превратился в ожесточённое противостояние между националистами и французскими колонизаторами. 26-летний алжирец по имени Бузид Саал был застрелен полицейским за то, что нёс алжирский флаг и отказался его выбросить.

В ответ десятки тысяч алжирцев вышли на улицы Сетифа, Гельмы, Герата и других городов по всей стране, призывая к мирному маршу в поддержку независимости Алжира.

Французская колониальная армия подавила восстание с исключительной жестокостью, применив артиллерию, танки и авиацию против безоружного населения. Резня продолжалась несколько месяцев. По данным американского посольства и алжирских историков, число жертв майских событий, известных как «резня в Сетифе», составило не менее 45 000 человек.

В течение нескольких недель колониальные силы прибегали к различным формам насилия, включая убийства женщин, детей и стариков. Колониальная армия не хоронила тела убитых, а сбрасывала их в пропасти гор Кабилии.

Позже, в 1961 году, 5 октября, парижские власти установили комендантский час только для алжирцев и запретили им покидать свои дома с 20:00 до 05:30.

17 октября 1961 года около 30 000 живших во Франции алжирцев вышли на улицы Парижа в знак протеста против комендантского часа. Протест был мирным, пока не прибыли силы парижской полиции и не отреагировали с крайней жестокостью.

В тот день французская полиция убила не менее 300 протестующих, некоторые из которых были брошены в Сену.

Среди 14 000 алжирцев, арестованных во время мирных протестов, был и 18-летний Хосин Хакем. Спустя 60 лет он рассказал свою историю газете L’Humanité: «Это было чудо, что меня не выбросили в Сену», — вспоминал Хакем о печально известной, но малоизвестной резне во французской столице, о которой тогда почти не сообщалось.

Правительство того времени цензурировало информацию, уничтожало архивы и не допускало журналистов к расследованию. В новостях сообщалось лишь о трёх погибших, один из которых был гражданином Франции.

Всего в последующие дни и недели на берега Сены было выброшено 110 тел. Некоторые убитые были сброшены в реку, других — раненых — бросали в воду, где они тонули.

Самой молодой жертвой была Фатима Беда — ей было 15 лет. Её тело нашли 31 октября в канале недалеко от Сены.

Исследователи утверждают, что в операции участвовали не только полиция и силы безопасности, но и пожарные, а также отряды самообороны.

Тысячи людей были незаконно депортированы в Алжир, где их содержали в лагерях для интернированных, несмотря на то, что они являлись гражданами Франции.

Точное число убитых так и не установлено, но некоторые историки полагают, что в тот день погибло от 200 до 300 алжирцев. Тысячи были ранены, около 14 000 — арестованы. Очевидцы сообщали, что некоторых демонстрантов убивали прямо в саду парижского полицейского управления и на станциях метро. Все эти люди погибли за право на свободу и независимость.

В 2024 году, во время открытия Летних Олимпийских игр в Париже, представители алжирской делегации, проплывая на лодках по Сене, бросали в воду красные розы в память о жертвах подавления мирной акции 1961 года.

18 марта 1962 года Франция и Алжир подписали соглашение о прекращении огня и начале политического переходного периода к признанию независимости Алжира. Эвианские соглашения положили конец восьмилетней Алжирской войне, но до сих пор вызывают споры во французском обществе и сохраняют напряжённость в отношениях между двумя странами.

К сожалению, французские преступления так и не получили юридической оценки. Власти в Париже не склонны к раскаянию. Спустя десятилетия отношения между Алжиром и Францией остаются напряжёнными. Алжирское правительство неоднократно требовало от Парижа официального признания колониальных преступлений Франции. Многие политики и общественные деятели в Алжире продолжают настаивать на извинениях со стороны французского государства.

Прошло 63 года с момента обретения Алжиром независимости, но Франция до сих пор не признала свои колониальные преступления.