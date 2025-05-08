В Казахстане началась разработка законопроекта «О неправительственных организациях». Как заявляют депутаты мажилиса, основной целью является защита страны от «внешнего давления» и «чуждых национальным традициям ценностей».

Законопроект предполагает усиление контроля над деятельностью НПО, особенно тех, кто получает финансирование из-за рубежа. Парламентарии уже ранее выражали обеспокоенность влиянием иностранных структур, в первую очередь агентства USAID, на внутренние политические процессы.

В депутатском запросе утверждается, что некоторые организации «продвигают ценности, противоречащие казахстанским традициям, включая поддержку ЛГБТ, радикального феминизма и субкультур». Эти явления, по мнению авторов, угрожают общественной стабильности и национальной идентичности.